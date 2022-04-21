Алекперов покинул совет директоров «Лукойла»

Совладелец и основатель одной из крупнейших в России нефтяных компаний, «Лукойл», Вагит Алекперов покинул пост председателя совета директоров компании, это следует из опубликованного 21 апреля заявления «Лукойла».

«Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента ПАО «Лукойл», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Алекперову не принадлежит контрольный пакет акций, напрямую ему принадлежат только 3,12% акций и еще 5,43% — через фонды.

Ранее Алекперов вошел в список граждан России, против которых страны Евросоюза и НАТО ввели санкции.