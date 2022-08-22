Зампред комитета Госдумы рассказал об изменениях в школах в новом учебном году

В новом учебном году российские школы ждет ряд изменений. Об этом в понедельник, 22 августа, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по просвещению Максим Гулин на пресс-конференции на тему: «Какие изменения ждут российские школы в новом учебном году?» в пресс-центре МИЦ «Известия».

Он отметил, что первый законопроект, по которому была проведена большая работа — это исключение понятия «образовательная услуга» из законодательства. По словам Гулина, из-за этого понятия возникало множество недопониманий между родителями и учителями, теперь же эту норму убрали.

Второй законопроект, над которым была проведена работа — это бюрократическая нагрузка. Законопроект, призванный снизить нагрузку на учителей был принят летом, отметил Гулин. Например, если учитель ведет электронный документооборот, ему не обязательно заполнять эти бумаги от руки.

Еще одним важным изменением стал третий законопроект о российском движении детей и молодежи. Как пояснил Гулин, ранее различными движениями молодежи было охвачено всего около 3, 5 млн детей, при том, что всего в регионах страны числится около 18 млн школьников. По словам запреда комитета Госдумы, это движение поможет охватить большее количество детей и даст им реализоваться.

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