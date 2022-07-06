Госдума приняла закон о снятии бюрократической нагрузки с учителей

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании в среду, 6 июля, приняли закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей.

Законопроектом запрещается возложение на учителей работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня.

Благодаря новым нормам школы смогут перейти на электронный документооборот. Также регионы получат право определять отдельные перечни документации для школ, согласовав их предварительно с Минпросвещения.

Законопроект, призванный снизить бюрократическую нагрузку на учителей, подготовили депутаты от «Единой России».