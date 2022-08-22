Задержанный в РФ член ИГ признался в подготовке теракта в Индии

Задержанный член «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) на опубликованном ЦОС ФСБ РФ видео признался в подготовке теракта против представителя правящих кругов Индии.

«В 2022 году... я прилетел в Россию, откуда должен был выехать в Индию. В Индии меня должны были встретить и дать все необходимые вещи для совершения теракта по указанию «Исламского государства» за оскорбление пророка Мухаммеда», — сказал задержанный.

Ранее в этот день смертник ИГ был задержан в России. Как пояснили в ФСБ, его завербовали в Турции с апреля по июнь 2022 года, а затем обрабатывали с помощью мессенджера Тelegram и на личных встречах в Стамбуле с одним из главарей ИГ.

Террорист присягнул на верность амиру ИГ, после чего ему поставили задачу выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения теракта.

Ранее, 11 августа, также стало известно, что палача «Исламского государства» из так называемой группы боевиков The Beatles Эйна Лесли Дэвиса задержали в Лондоне в одном из аэропортов города по обвинению в терроризме. Он прилетел в Великобританию из Турции, где его несколько лет назад также осудили по обвинениям в терроризме.