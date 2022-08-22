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В РФ задержан планировавший теракт против политика Индии смертник «ИГИЛ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России задержан смертник «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), который планировал осуществить теракт против одного из представителей властей Индии. Об этом 22 августа сообщила Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ).

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Отмечается, что задержанного террориста завербовали в Турции с апреля по июнь 2022 года, а затем обрабатывали с помощью мессенджера Тelegram и на личных встречах в Стамбуле с одним из главарей ИГ.

«На территории России выявлен и задержан член запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», выходец из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить путем самоподрыва террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии», — указали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве добавили, что террорист присягнул на верность амиру ИГ, после чего ему поставили задачу выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения теракта.

Ранее, 11 августа, также стало известно, что палача «Исламского государства» из так называемой группы боевиков The Beatles Эйна Лесли Дэвиса задержали в Лондоне в одном из аэропортов города по обвинению в терроризме. Он прилетел в Великобританию из Турции, где его несколько лет назад также осудили по обвинениям в терроризме.

До этого, 19 июля, по итогам трехсторонних переговоров президент России Владимир Путин выразил солидарность с позицией Турции и Ирана, что необходимо избавиться от терроризма в Сирии. Российский лидер призвал навсегда покончить с присутствием в Сирии «ИГИЛ» и другими экстремистскими группировками.

В декабре прошлого года сообщалось, что российские самолеты уничтожили одного из главарей группировки «Джунуд аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Сирии Муслима Маргошвили, также известного как Муслим Абу Валид аш-Шишани.

Также тогда говорилось об активизации «спящих ячеек» «Исламского государства», которые совершали теракты в отношении представителей законных властей Сирии фактически каждый день.

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