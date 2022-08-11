В Лондоне задержали палача ИГ из «группы The Beatles»

Палача «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) из так называемой группы боевиков The Beatles Эйна Лесли Дэвиса задержали в Лондоне по обвинению в терроризме. Об этом 11 августа сообщила полиция города.

«Эйна Лесли Дэвиса <…> обвинили в нарушении ст. 15, 17 и 57 закона о терроризме от 2000 года», — говорится в сообщении ведомства.

Суд состоится позднее в четверг. Дэвиса задержали накануне в одном из лондонских аэропортов. Он прилетел в Великобританию из Турции, где его несколько лет назад также осудили по обвинениям в терроризме.

Группа палачей The Beatles получила свое название из-за ярко выраженного британского акцента входивших в ее состав экстремистов. Она стала известна в связи с казнями пленников в Сирии и Ираке, в том числе четырех граждан США — журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа, а также сотрудников гуманитарных организаций Питера Кэссига и Кайлы Мюллер.

Руководил группой Мохаммед Эмвази, известный как Джихади Джон. Он, а также Александр Коти, Эль Шафи Эльшейх и Эйн Лесли Дэвис получили от своих пленников прозвища Джон, Ринго, Джордж и Пол по именам музыкантов легендарного британского коллектива. Все четверо до того, как отправиться на джихад, жили в западной части Лондона. Эмвази ликвидировали в Сирии в ноябре 2015 года. Коти на суде в США признал себя виновным в причастности к убийствам пленников из западных стран.