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Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Режим ограничения на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 29 августа. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в Росавиации.

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Закрытыми по-прежнему остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиаперевозчиками рекомендовали использовать для перевозки пассажиров аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

1 августа ведомство перевело авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по трем программам государственной поддержки, общий объем которой составляет свыше 125 млрд рублей.

4 июля стало известно, что Росавиация заключила соглашения с 11 аэропортами России по выплате субсидий на общую сумму 1,29 млрд рублей. Субсидии выделены на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. Господдержка оказывается с целью сохранения инфраструктуры аэропортов и квалифицированного персонала.

О закрытии воздушного пространства этих аэропортов было объявлено 24 февраля, в день начала специальной военной операции России по защите Донбасса, на всех высотах в связи с обстановкой в регионе. С тех пор запрет неоднократно продлевается.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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