Росавиация выплатит 1,3 млрд закрытым аэропортам юга России

Росавиация заключила соглашения с 11 аэропортами России по выплате субсидий на общую сумму 1,29 млрд рублей. Об этом ведомство сообщило 4 июля.

«Завершен первый этап выплат субсидий аэропортам юга и центральной части России, деятельность которых временно приостановлена с 24 февраля 2022 года. В июле 2022 года на основании соглашений с Росавиацией 11 аэропортам будет предоставлено 1,29 млрд рублей. Следующий этап — заключение дополнительных соглашений — планируется в августе текущего года», — сообщили в Росавиации.

Соглашения заключены с аэропортами в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Субсидии выделены на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, господдержка оказывается с целью сохранения инфраструктуры аэропортов и квалифицированного персонала.

28 июня сообщалось, что Росавиация выбрала 11 аэропортов для выплаты субсидий. Больше всего средств получит аэропорт Симферополя — 436 млн рублей; авиагавани Ростова-на-Дону выделят 296,6 млн рублей, Краснодара — 259,2 млн рублей, Анапы — 111,8 млн рублей. Остальные авиаузлы получат субсидии в диапазоне от 4 млн рублей (Курск) до 72,9 млн рублей (Воронеж).

В этот же день режим временного ограничения полетов в эти воздушные гавани был продлен до 6 июля. О закрытии воздушного пространства этих аэропортов было объявлено в конце февраля по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах в связи с обстановкой в регионе. С тех пор запрет неоднократно продлевается.

В апреле правительство пообещало выделить на поддержку авиаотрасли 311 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей — закрытым аэропортам на юге России на компенсацию расходов за март и апрель. В мае кабмин выделил на поддержку этим воздушным гаваням еще 1,5 млн рублей.