Кардиолог назвал самое частое время смерти во сне

Наибольшее число смертей приходится на позднюю ночь и раннее утро. О причинах данной закономерности в понедельник, 22 августа, рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский.

«Существует биоритм, что именно в это время замедляется сердечная деятельность. А у человека с аритмией, болями в сердце, гипертонией это всё усугубляется в ранние утренние часы», — объяснил он в разговоре с URA.RU.

По словам эксперта, в 4–5 часов после полуночи, когда организм выходит из состояния глубокого сна, активизируется симпатический отдел вегетативной нервной системы. На фоне данного процесса могут происходить различные сбои во внутренних системах жизнеобеспечения. Именно с этим зачастую связан феномен внезапной смерти без видимых причин.

Серебряков также посоветовал обращать внимание на неочевидные признаки проблем с сердцем. Например, храп в утренние часы может свидетельствовать о замедлении сердечной деятельности.

Кроме того, отметил профессор, персоналу медучреждений следует проявлять особую бдительность по утрам.

«Должна быть дежурная смена. Не спать, а делать обход, чтоб сестры заходили к больным», — подчеркнул он.

Ранее, 16 августа, врач-гематолог Андрей Новицкий перечислил признаки, указывающие на проблемы с кровообращением. Специалист рекомендовал, в частности, не игнорировать замерзание конечностей. Он отметил, что кровообращение может ухудшаться из-за недостаточно эффективной работы сердца и спазмов сосудов.

7 марта врач-кардиолог Рустем Османов рассказал «Известиям» о том, какие могут быть неочевидные причины учащенного сердцебиения. Прежде всего специалист отметил, что нормальной считается частота сердечных сокращений в пределах 60–90 ударов в минуту, однако при стрессовых ситуациях, эмоциональном нервном перенапряжении, физических нагрузках сердцебиение учащается и может составить более 100 ударов в минуту.