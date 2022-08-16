Врач перечислил указывающие на нарушение кровообращения симптомы

Врач-гематолог Андрей Новицкий перечислил признаки, указывающие на проблемы с кровообращением.

По его словам, чаще всего пациенты с плохим кровообращением жалуются на то, что у них постоянно мерзнут руки и ноги.

«Это как раз говорит о том, что нарушена циркуляция на дистальных отделах верхних и нижних конечностей. В тяжелых случаях могут быть даже изменения на коже, так называемые атрофические язвы — они появляются на голени. Некоторые страдают от флебита и тромбофлебита», — рассказал 15 августа специалист в беседе с порталом «Доктор Питер».

Новицкий отметил, что кровообращение может также ухудшаться из-за недостаточно эффективной работы сердца и спазмов сосудов. Кроме того, врач посоветовал следить за кровообращением женщинам во время беременности. Он рассказал, что при нарушении кровотока возможен риск задержки роста и развития плода, а также отслойки плаценты.

«Для того чтобы улучшить кровообращение, допустим, в тех же самых ногах и руках — держите их в тепле. Некоторые интуитивно прибегают к этому совету, стараются избегать переохлаждения, чаще носят теплые носки и перчатки», — добавил гематолог.

7 марта врач-кардиолог Рустем Османов рассказал «Известиям» о том, какие могут быть неочевидные причины учащенного сердцебиения. Прежде всего специалист отметил, что нормальной считается частота сердечных сокращений в пределах 60–90 ударов в минуту, однако при стрессовых ситуациях, эмоциональном нервном перенапряжении, физических нагрузках сердцебиение учащается более 100 ударов в минуту.