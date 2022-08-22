Дрезден решил не разрывать партнерство с Санкт-Петербургом

Дрезден не рассматривает возможность прекращения партнерства с Санкт-Петербургом. Об этом «Известиям» заявила заместитель пресс-секретаря мэрии Дрездена Барбара Книфка, отметив, что при этом мэр города Дирк Гильберт решительно осудил в своем заявлении действия России на Украине.

«Экономические отношения между Санкт-Петербургом и Дрезденом имеют давнюю традицию. Экономические вопросы также были на повестке дня во время последней поездки делегации нашего города в Питер в апреле 2021 года. Однако на данный момент мы не видим возможности для углубления налаженных отношений и реализации совместных проектов», — отметила Барбара Книфка.

Она также рассказала, что мэры Дрездена и Санкт-Петербурга обменивались письмами после 24 февраля по поводу ситуации на Украине. В остальном, по словам представительницы мэрии, официальных контактов с начала СВО не было, однако ряд представителей гражданского общества Дрездена до сих пор контактирует со своими партнерами в Санкт-Петербурге и даже планируют совместные проекты.

После начала СВО ряд европейских городов разорвал партнерские связи с российскими. На прошлой неделе с улиц Дюссельдорфа убрали все таблички, напоминающие о дружбе с его городом-побратимом Москвой.

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