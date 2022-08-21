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В Харькове введут комендантский час на День независимости Украины

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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В Харькове введут комендантский час на День независимости Украины. Он продлится более суток, сообщил в воскресенье, 21 августа, глава областной администрации Олег Синегубов.

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«На протяжении Дня независимости комендантский час продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа», — написал он в своем Telegram-канале.

На время действия комендантского часа харьковчанам запрещается посещать любые общественные места и перемещаться по городу.

Ранее сообщалось, что с 22 по 25 августа проведение массовых мероприятий запрещено в Киеве.

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. Этот государственный праздник учрежден в честь принятия Верховным советом УССР постановления и акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования украинского государства в современном виде.

В этот же день, 24 августа, был учрежден День украинской государственности. Указ о его введении в 2021 году подписал президент Владимир Зеленский по случаю 30-й годовщины независимости страны.

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