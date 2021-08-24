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Зеленский учредил День украинской государственности

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении Дня украинской государственности. Об этом он объявил во вторник, 24 августа, выступая на параде по случаю 30-й годовщины независимости страны.

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«Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева — столицы Киевской Руси — Украины, которую не зря называют местом, где всё начинается. <…> Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в День крещения Киевской Руси — Украины», — цитирует главу государства пресс-служба офиса президента Украины.

Ранее в этот день Зеленский поздравил граждан с Днем независимости.

При этом 24 августа экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что в отсутствии развития страны виноваты олигархизация и вредные советы Запада. Так, Украина сначала вступила в ВТО на невыгодных условиях, а потом подписала соглашение об ассоциации с ЕС. В итоге экономика страны в упадке, а технологическое наследие Советского Союза практически утрачено.

17 августа экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. Он уточнил, что отказ Киева от Москвы привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ.

День независимости Украина отмечает 24 августа с 1992 года. В 1991 году Верховный совет Украинской ССР принял постановление о провозглашении независимости страны. 20 февраля 1992 года Верховная рада приняла постановление «О Дне независимости Украины», согласно которому государственный праздник был перенесен с 16 на 24 августа.

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