Назван вес взрывчатки во внедорожнике погибшей Дарьи Дугиной

Мощность взрывного устройства во внедорожнике Toyota Land Cruiser, в котором 20 августа погибла политолог и журналист Дарья Дугина, составляла 400 г в тротиловом эквиваленте. Об этом 21 августа сообщили в правоохранительных органах.

«Части взрывного устройства отправлены на экспертизу», — цитирует ТАСС сообщение источника.

Ранее в воскресенье военкор Владлен Татарский сообщил, что взрывное устройство без оболочки, содержавшее примерно 400 г тротила, было установлено под сиденьем транспортного средства. Пресс-служба Следственного комитета РФ заявила о возможности заказного характера убийства Дугиной.

Вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, автомобиль загорелся. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание передать уголовное дело об убийстве журналиста и политолога в центральный аппарат ведомства.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на отца девушки. По его словам, философ Александр Дугин должен был ехать в этом автомобиле, однако перед выездом принял решение пересесть в другую машину.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что Дугину и его дочери могли отомстить за поддержку спецоперации по защите Донбасса.

Друг погибшей Сергей Александров в беседе с «Известиями» уточнил, что ранее девушке угрожали.