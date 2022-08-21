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Кадыров сообщил о зачистке Песок в ДНР от украинских боевиков

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Вооруженные силы России и военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) зачистили поселок Пески от украинских националистов. Об этом 21 августа в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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По его словам, после освобождения населенного пункта потребуется время на поиск тайников с оружием и зачистку от мин, которые оставили после себя военные вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На очистку уйдет немного времени, после чего жители поселка смогут спокойно передвигаться по улицам и восстанавливать мирную жизнь», — добавил Кадыров.

20 августа военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал кадры уничтожения группы солдат вооруженных сил Украины артиллерией союзников в поселке Пески.

18 августа посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал «Известиям», что на линии Пески – Марьинка – Авдеевка союзные силы уверенно идут вперед. По его словам, оборона противника на линии Северск – Соледар – Артемовск трещит в нескольких местах.

13 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что поселок Пески под Донецком полностью освобожден.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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