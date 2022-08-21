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Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва автомобиля Дугиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Очевидец Сергей, сразу прибежавший на место взрыва автомобиля Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина, рассказал «Известиям» о первых минутах после произошедшего.

«Я думал, что как будто бомба взорвалась какая-то. Удар был своеобразный. <…> Я прямо в тапочках побежал сюда. Смотрю, здесь машина горит. Я постоял немного — пожарных нет», — сказал он.

По словам Сергея, другие очевидцы вызвали экстренные службы.

Взрыв на дороге: погибла дочь российского философа Дугина
Машина Дарьи Платоновой взорвалась на полном ходу

«Потом бак взорвался. Сильный взрыв был. Огонь долетел до верхних проводов, приехали электрики», — добавил он.

Как утверждает мужчина, затем раздались еще два-три более слабых хлопка.

Сергей рассказал журналистам, что девушку выкинуло с водительского сиденья вместе с крышей.

По его словам, пожарные приехали еще до вызова. Они потушили огонь.

«Пожар был сильный. Одной машиной потушили — вода ушла вся», — сказал мужчина.

Ранее в воскресенье очевидцы, проживающие недалеко от места происшествия, рассказали «Известиям», что взрыв был очень мощным. Так, один из местных жителей рассказал, что примерно в 21:32 он услышал хлопок, от которого «в доме зазвенели стекла». По одной из версий следствия, целью покушения был сам Александр Дугин. Это подтверждается и тем, что взрывчатка была установлена именно на его автомобиле.

Накануне вечером Дарья Дугина (Платонова) на своем автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово, где проходил фестиваль «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, после чего съехала на обочину, врезалась в постройку и загорелась. Как уточнили следственные органы, женщина-водитель погибла мгновенно. Установлено, что за рулем действительно была Дугина.

Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте. По данным СК РФ, преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Взрывное устройство было заложено под днище авто. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на ее отца. По его словам, Дугин должен был ехать в этом автомобиле, однако перед выездом принял решение пересесть в другую машину.

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