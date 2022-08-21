Специалисты из РФ нашли слабые места в трофейном западном оружии

Российские специалисты занимаются изучением захваченного в ходе боев на Украине западного вооружения для разработки мер по эффективному противодействию ему, сообщил 21 августа глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу во время интервью телеканалу «Россия 1».

«Конечно, им занимается — и наша наука, и наша промышленность. Смотрим с двух сторон. Первое, это возможности борьбы с этим оружием, как и что ему можно противопоставить. С другой стороны, чем его можно поражать, его основные недостатки», — рассказал министр.

Шойгу добавил, что некоторые из видов западного оружия уже были благополучно изучены.

«Те же самые гаубицы М777 — очень капризные, тяжело ремонтируются. То же самое касается Javelin. Ну не так они хороши, как, в общем, хотелось бы тем, кто их продает. Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего «Корнета», — отметил глава МО.

Ранее, 19 августа, появилась информация о том, что США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur. Уточняется, что эти снаряды не были включены в текущий «раунд» военной помощи.

Ранее, 10 августа, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — досвобождение ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация киевского режима, необходимые для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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