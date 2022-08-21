Реклама
Прямой эфир
Экономика
Из-за роста цен СПГ стал недоступен для некоторых азиатских стран
Спорт
Фьюри назвал поединок Усика и Джошуа одним из худших боев за чемпионский титул
Общество
Следователи назвали убийство Дарьи Дугиной заказным
Мир
Глава управления СБУ по Кировоградской области найден мертвым
Экономика
Siemens удалила пост про плейлист для «одинокой» турбины «Северного потока»
Мир
ВС РФ трижды применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации
Мир
Более 60% немцев выразили недовольство политикой Шольца
Мир
Украинские беженцы начали уезжать из Испании из-за нищеты
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве на следующей неделе
Общество
Политолог Светов назвал возможную причину убийства Дугиной
Политика
В Госдуме назвали агонией атаку украинских беспилотников на Крым
Мир
В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсиях экс-офицера ВСУ
Сюжет:

Специалисты из РФ нашли слабые места в трофейном западном оружии

Шойгу: российские специалисты изучают оружейные трофеи с Украины
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Royce Dorman
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские специалисты занимаются изучением захваченного в ходе боев на Украине западного вооружения для разработки мер по эффективному противодействию ему, сообщил 21 августа глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу во время интервью телеканалу «Россия 1».

Проехали установки: почему Киеву не помогают поставки стран НАТО
Спецоперация на Украине развеяла миф о западном «супероружии», заявил Сергей Шойгу

«Конечно, им занимается — и наша наука, и наша промышленность. Смотрим с двух сторон. Первое, это возможности борьбы с этим оружием, как и что ему можно противопоставить. С другой стороны, чем его можно поражать, его основные недостатки», — рассказал министр.

Шойгу добавил, что некоторые из видов западного оружия уже были благополучно изучены.

«Те же самые гаубицы М777 — очень капризные, тяжело ремонтируются. То же самое касается Javelin. Ну не так они хороши, как, в общем, хотелось бы тем, кто их продает. Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего «Корнета», — отметил глава МО.

Ранее, 19 августа, появилась информация о том, что США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur. Уточняется, что эти снаряды не были включены в текущий «раунд» военной помощи.

Ранее, 10 августа, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — досвобождение ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация киевского режима, необходимые для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022