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Украинские призывники рассказали о готовности платить за побег в Россию

«РИА Новости»: украинские призывники платят тысячи долларов, чтобы сбежать в Россию
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Двое украинских призывников рассказали, что решились на побег из областей Украины в РФ, чтобы воссоединиться со своими семьями, уехавшими в Европу.

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Так, 28-летний уроженец Харькова Александр Тридуб добрался до Мелитополя за $2,5 тыс. По его словам, деньги он передал на фильтрационном пункте Службы безопасности Украины (СБУ).

«Уезжал, потому что не хотел оказаться мобилизованным. Не хотел идти в армию. Поехал в Россию, так как напрямую в Европу попасть нет возможности», — сказал Тридуб «РИА Новости», отметив, что всех мужчин призывного возраста не выпускают из страны, но ему удалось найти «закрывших на это глаза» людей.

Украинец отметил, что он и еще несколько бежавших человек были задержаны на блокпосту российскими силовиками. После выяснения обстоятельств он планирует добраться до РФ, затем отправиться в Европу, куда четыре месяца назад отправил свою семью. Он добавил, что на Украине многие не видят перспектив оставаться.

Еще один украинец призывного возраста, Дмитрий Тарануха, из Запорожья рассказал агентству, что нашел в Сети перевозчика, услуга которого стоит $2 тыс. Мужчина планирует после поездки в Россию отправиться к своей жене и ребенку в Польшу. По его словам, после того, на контрольно-пропускном пункте в Васильевке он обратился к российским военным, сообщив, что хочет покинуть страну и ему нужна помощь, ему не отказали.

«Они согласились мне помочь, чтобы я смог выехать к семье. Никаких агрессивных действий в отношении меня не было», — приводит его слова агентство.

В подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации 12 августа сообщили, что СБУ раскрыла схему бегства призывников на освобожденную Россией часть Запорожской области. Так, беглецам помогал житель Мелитополя, который перевозил их из подконтрольных Киеву городов.

Минобороны РФ 21 июня рассказало о принудительной мобилизации в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. По информации ведомства, населенные пункты блокируются органами национальной полиции и мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации, задерживаются.

14 июня в украинском министерстве обороны заявили о «сотнях тысяч» мобилизованных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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