Реклама
Прямой эфир
Экономика
Из-за роста цен СПГ стал недоступен для некоторых азиатских стран
Спорт
Фьюри назвал поединок Усика и Джошуа одним из худших боев за чемпионский титул
Общество
Следователи назвали убийство Дарьи Дугиной заказным
Мир
Глава управления СБУ по Кировоградской области найден мертвым
Экономика
Siemens удалила пост про плейлист для «одинокой» турбины «Северного потока»
Мир
ВС РФ трижды применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации
Мир
Более 60% немцев выразили недовольство политикой Шольца
Мир
Украинские беженцы начали уезжать из Испании из-за нищеты
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве на следующей неделе
Общество
Политолог Светов назвал возможную причину убийства Дугиной
Политика
В Госдуме назвали агонией атаку украинских беспилотников на Крым
Мир
В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсиях экс-офицера ВСУ

Из-за роста цен СПГ стал недоступен для некоторых азиатских стран

0
Фото: Global Look Press/XinHua/Chen Wenxian
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Азии цены на сжиженный природный газ (СПГ) на спотовом рынке на фоне конкуренции развитых стран увеличились до уровня, при котором энергоресурс не могут себе позволить некоторые страны. На этой неделе отражающий стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай, на Тайвань индекс JKM поднимался до $60 за 1 млн BTU, что в 12 раз больше средней летней цены до 2019 года, сообщило 21 августа ТАСС.

Не спускать газ: отопительный сезон в ЕС может стать дороже на €210 млрд
К чему это приведет европейскую экономику

Основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Обы выразил мнение, что даже при стоимости $50 за 1 млн BTU «нет смысла использовать СПГ». Он считает, что число стран, которые не смогут приобретать энергоресурс, вырастет.

Как следует из данных американского Института экономики энергетики и финансового анализа, в июле компания Пакистана Pakistan LNG объявила тендер на покупку 10 партий сжиженного природного газа, однако из-за того, что развитые страны готовы предложить цену выше, не получила ни одной.

Кроме того, отмечается, что Бангладеш также имеет проблемы. Ранее, в конце июля, Reuters сообщило, что страна не будет покупать энергоресурс на спотовом рынке в ближайшие месяцы.

Обы уточнил, что есть много факторов, которые могут повлиять на стоимость СПГ. В том числе, по его словам, неясные перспективы экспорта из Австралии, так как ранее комиссия по защите конкуренции и прав потребителей призвала компании страны перенаправить часть СПГ с международного на внутренний рынок.

Накануне сообщалось, что японские компании Tokyo Gas и JERA заключили контракты на покупку СПГ с новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2». Условия поставок и закупочные цены останутся такими же, как и до изменений в структуре управления проектом. По информации министерства экономики, торговли и промышленности страны, в настоящее время нет компаний из Японии, планирующих отказаться от продления контракта.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович 8 августа рассказал «Известиям», что Япония не торопится выходить из российского нефтегазового проекта «Сахалин-2», потому что он обеспечивает почти 9% потребления газа этой страны и является для нее более важным, чем «Сахалин-1».

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков 7 августа выразил мнение, что страны Евросоюза, скорее всего, будут вынуждены бороться с азиатскими государствами за российский сжиженный природный газ в ближайшие месяцы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022