Из-за роста цен СПГ стал недоступен для некоторых азиатских стран

В Азии цены на сжиженный природный газ (СПГ) на спотовом рынке на фоне конкуренции развитых стран увеличились до уровня, при котором энергоресурс не могут себе позволить некоторые страны. На этой неделе отражающий стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай, на Тайвань индекс JKM поднимался до $60 за 1 млн BTU, что в 12 раз больше средней летней цены до 2019 года, сообщило 21 августа ТАСС.

Основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Обы выразил мнение, что даже при стоимости $50 за 1 млн BTU «нет смысла использовать СПГ». Он считает, что число стран, которые не смогут приобретать энергоресурс, вырастет.

Как следует из данных американского Института экономики энергетики и финансового анализа, в июле компания Пакистана Pakistan LNG объявила тендер на покупку 10 партий сжиженного природного газа, однако из-за того, что развитые страны готовы предложить цену выше, не получила ни одной.

Кроме того, отмечается, что Бангладеш также имеет проблемы. Ранее, в конце июля, Reuters сообщило, что страна не будет покупать энергоресурс на спотовом рынке в ближайшие месяцы.

Обы уточнил, что есть много факторов, которые могут повлиять на стоимость СПГ. В том числе, по его словам, неясные перспективы экспорта из Австралии, так как ранее комиссия по защите конкуренции и прав потребителей призвала компании страны перенаправить часть СПГ с международного на внутренний рынок.

Накануне сообщалось, что японские компании Tokyo Gas и JERA заключили контракты на покупку СПГ с новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2». Условия поставок и закупочные цены останутся такими же, как и до изменений в структуре управления проектом. По информации министерства экономики, торговли и промышленности страны, в настоящее время нет компаний из Японии, планирующих отказаться от продления контракта.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович 8 августа рассказал «Известиям», что Япония не торопится выходить из российского нефтегазового проекта «Сахалин-2», потому что он обеспечивает почти 9% потребления газа этой страны и является для нее более важным, чем «Сахалин-1».

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков 7 августа выразил мнение, что страны Евросоюза, скорее всего, будут вынуждены бороться с азиатскими государствами за российский сжиженный природный газ в ближайшие месяцы.