Шойгу указал на невозможность изолировать Россию

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки изолировать страну провалились.

«Вот эти постоянные громогласные заявления об изоляции России... Этого вообще добиться достаточно сложно, а говоря о нашей стране, практически невозможно, потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории», — сказал Шойгу в интервью, фрагмент которого 21 августа показал телеканал «Россия-24».

Он подчеркнул, что Россия остается страной с передовой наукой, развитой промышленностью и оборонно-промышленным комплексом. И, хотя, по его словам, многие надеялись, что спецоперация по защите Донбасса каким-то образом повлияет на количество компаний и делегаций, участвовавших в форуме «Армия-2022», друзья России свою позицию не изменили.

«Я вам скажу, что друзья остались друзьями. На них не повлияло это мощнейшее давление со всех сторон», — добавил министр.

15 августа президент России Владимир Путин также отмечал бесперспективность политики изоляции России. Российский лидер отметил, что все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области.

Как накануне сообщил Шойгу, на форуме были подписаны контракты Минобороны РФ и других силовых ведомств на сумму почти полтриллиона рублей. Они касаются в том числе поставок новейших зенитных ракетных систем С-500 и межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Кроме того, министр объявил о старте серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон».