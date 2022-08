Siemens удалила пост про плейлист для «одинокой» турбины «Северного потока»

Компания Siemens Energy удалила пост с предложением создать музыкальный плейлист в Spotify для «одинокой» турбины газопровода «Северный поток» и принесла свои извинения.

«Мы удалили наш твит о турбине, который вызвал неоднозначную дискуссию. Мы поняли, что тональность и тема твита были сочтены неуместными. Это не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения», — написала компания 19 августа в Twitter.

Ранее Siemens Energy предложила пользователям Twitter собрать плейлист для турбины, которая до сих пор ожидает отправки по назначению и «стоит в одиночестве» на площадке компании в Германии.

Так, компания предложила начать с песни So Lonely («Такой одинокий») группы The Police. Российский «Газпром» не остался в стороне и ответил композицией легендарной британской рок-группы Judas Priest — Breaking the Law («Нарушая закон»).

В России активно отреагировали на всеобщий флешмоб. Российский Telegram-канал «Русский экономист» предложил сразу три песни: Dayseeker — Cold, Dark Winter («Холодная, темная зима»); Bing Crosby — Looks Like A Cold и Cold Winter («Как холодная, холодная зима»), Nightdrive — Turn Off The Power («Отключить питание»).

«Северный поток» — основной маршрут поставок газа из России в Европу. С середины июня он работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 млн кубов пропускной мощности в сутки. В августе «Газпром» предупредил об остановке на три дня последнего из работающих двигателей. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.

Поставка в Германию турбины для «Северного потока» после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.