Россияне поучаствовали в создании плейлиста для «одинокой» турбины СП

В России активно отреагировали на идею немецкой Siemens Energy создать в музыкальном сервисе Spotify плейлист для турбины для «Северного потока», которая до сих пор ожидает отправки по назначению и «стоит в одиночестве» на площадке компании в Германии.

Так, Siemens предложила начать с песни So Lonely («Такой одинокий») группы The Police. Российский «Газпром» не остался в стороне и ответил композицией легендарной британской рок-группы Judas Priest — Breaking the Law («Нарушая закон»).

Вслед за газовым монополистом российские телеграм-каналы включились во всеобщий флешмоб. «Русский экономист» предложил сразу три песни: Dayseeker — Cold, Dark Winter («Холодная, темная зима»); Bing Crosby — Looks Like A Cold и Cold Winter («Как холодная, холодная зима»), Nightdrive — Turn Off The Power («Отключить питание»). Профильный канал «Газ-Батюшка» предложил включить в плейлист знаменитую русскую народную песню: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина», только с небольшой корректурой: «Что лежишь скучаешь, милая турбина».

В Европе пользователи в Twitter тоже откликнулись на призыв. Сразу несколько человек предложили песню британского гитариста Мика Джонса Should I stay or should I go («Мне остаться или уйти?»), цитируя один из ее куплетов: «Если я уйду, будут проблемы. А если останусь, то вдвойне. Так что давай, дай мне знать. Остаться мне или уйти?».

Также среди предложений оказались песни I want to break free («Я хочу вырваться на свободу») группы Queen, Life's a Gas («Жизнь это газ») рок-группы T REX, а также песня британского певца Limahl под названием Never Ending Story («Бесконечная история»).

Также, по мнению пользователей Twitter, в такой плейлист должны войти произведения Tired of Being Alone («Устал от одиночества») исполнителя Эл Грин, Enjoy The Silence («Наслаждайся тишиной») группы Depeche Mode и Lemon Tree («Лимонное дерево») немецкой рок-группы Fools Garden, в которой есть такие слова: «Я сижу в своей комнате и скучаю. Опять все выходные льет дождь. Я зря трачу время, мне нечего делать. Я просто слоняюсь по квартире и жду, когда ты придешь».

«Северный поток» — основной маршрут поставок газа из России в Европу. С середины июня он работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 млн кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

Поставка в Германию турбины для «Северного потока» после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.