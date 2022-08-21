Глава управления СБУ по Кировоградской области найден мертвым

В Кропивницком найден мертвым начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Кировоградской области Александр Наконечный, сообщило украинское издание «Обозреватель».

По информации СМИ, он был обнаружен с проникающим огнестрельным ранением 20 августа. Источник рассказал изданию, что, по предварительным данным, Наконечный совершил акт самоубийства.

«Труп обнаружила жена погибшего», — говорится в сообщении.

Ранее, 15 августа, украинский президент Владимир Зеленский подписал указы об освобождении от должности начальников управлений СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Так, были уволены Сергей Заяц, Юрий Борейчук, Артем Бондаренко.

До этого, 17 июля, появились данные об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Причиной отставки назван их непрофессионализм.