Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области пресекли новую попытку прорыва ВСУ
Спорт
Фьюри назвал поединок Усика и Джошуа одним из худших боев за чемпионский титул
Общество
СК возбудил дело об убийстве после гибели дочери Дугина
Мир
Глава управления СБУ по Кировоградской области найден мертвым
Экономика
Siemens удалила пост про плейлист для «одинокой» турбины «Северного потока»
Мир
В Венгрии сообщили о желании корпораций сделать из ЕС Соединенные Штаты Европы
Мир
Более 60% немцев выразили недовольство политикой Шольца
Мир
Украинские беженцы начали уезжать из Испании из-за нищеты
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве на следующей неделе
Общество
Друг погибшей Дугиной рассказал о поступавших ей угрозах
Политика
В Госдуме назвали агонией атаку украинских беспилотников на Крым
Мир
В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсиях экс-офицера ВСУ

Глава управления СБУ по Кировоградской области найден мертвым

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кропивницком найден мертвым начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Кировоградской области Александр Наконечный, сообщило украинское издание «Обозреватель».

Слишком много предателей: Зеленский уволил друга детства
Почему президент отстранил главу СБУ и генерального прокурора

По информации СМИ, он был обнаружен с проникающим огнестрельным ранением 20 августа. Источник рассказал изданию, что, по предварительным данным, Наконечный совершил акт самоубийства.

«Труп обнаружила жена погибшего», — говорится в сообщении.

Ранее, 15 августа, украинский президент Владимир Зеленский подписал указы об освобождении от должности начальников управлений СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Так, были уволены Сергей Заяц, Юрий Борейчук, Артем Бондаренко.

До этого, 17 июля, появились данные об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Причиной отставки назван их непрофессионализм.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022