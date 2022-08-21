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Украинские беженцы начали уезжать из Испании из-за нищеты

L'Indépendant: украинские беженцы возвращаются из Испании на родину из-за нищеты
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Украинские беженцы возвращаются из Испании на родину из-за нищеты за границей. Об этом 17 августа написала газета L'Indépendant.

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По информации издания, в Испанию прибыли около 125 тыс. граждан Украины. Однако для некоторых из них адаптация оказалась сложной задачей.

«Виной тому низкая заработная плата и стоимость жизни, которая, по их словам, слишком высока», — говорится в статье.

Например, в Гранаде около 100 украинских семей планируют вернуться на родину из-за экономических проблем.

Газета также приводит слова 42-летнего украинца Юрия Блаженца, который принял решение вернуться на родину, так как, по его словам, в Испании он работает только для того, чтобы платить за проживание и еду.

«Они голодают. Похоже, власти не обращают внимания на тяжелое положение этих семей беженцев», — заявили в Фонд Падрины, который помогает более 1,8 тыс. семьям.

Ранее, 12 августа, гражданка Украины, получившая в Германии статус беженки, пожаловалась на счет за коммунальные услуги в €800. При этом пособие она еще не получила.

До этого, 4 августа, министерство труда и социальной защиты Литвы сообщило, что страна исчерпала возможности для размещения новых украинских беженцев этой зимой. В ведомстве отметили, что украинцы сталкиваются с проблемами в поиске жилья на долгий срок из-за опасений арендаторов.

В июле в МВД Латвии заявили об усталости страны от украинских беженцев. 16 июня швейцарский телеканал SRF News заявил, что многие принимающие украинских беженцев семьи в Швейцарии начинают «уставать» от них. Одна из проблем, с которой столкнулись принимающие семьи, — неравномерное распределение поддержки от властей кантонов, а также большая нагрузка на крупные города страны, где был принят первоначальный поток беженцев.

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