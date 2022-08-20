Эксперт заявил об использовании ядов типа ботулотоксина армией США

Отравляющее вещество ботулотоксин, примененное Киевом против российских военных, долгие годы было на вооружении США. Об этом в субботу, 20 августа, рассказал «Известиям» военный эксперт, бывший член Комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.

По его словам, ботулотоксин — один из самых сильных органических ядов. Это нейротоксин прерывает дыхательный процесс. Кислород не попадает в клетки, и человек погибает.

«Военные токсикологи обнаружили, что это именно искусственный ботулотоксин типа «B» — это уже является доказательством применения боевых отравляющих веществ. Данный яд долгие годы был на вооружении США. Скорее всего, яд распыляли с помощью дронов. Российские военные захватили несколько «Байрактаров», переделанных под распыление каких-то аэрозолей. Может быть, таким способом и применялось», — сказал Никулин.

Военный эксперт уточнил, что смертельная доза яда составляет порядка 1 микрограмма. При этом его создание представляет большие трудности в связи с тем, что токсин вырабатывается в условиях полного отсутствия кислорода.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что 31 июля ряд военных РФ, которые выполняли задачи в районе населенного пункта Васильевка в Запорожской области, были доставлены в госпиталь с признаками отравления.

В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа В. Анализ вещества был дополнительно проведен специалистами Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны России в Санкт-Петербурге. Его результаты подтвердили наличие у пострадавших органического яда искусственного происхождения.

Также начато дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Его 4 августа госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Позднее он был отправлен на лечение в Москву в НИИ имени Склифосовского. Сегодня стало известно, что он пошел на поправку.

В Минобороны назвали массовое отравление россиян терактом, который был санкционирован режимом президента Украины Владимира Зеленского. Москва направит доказательства химической атаки в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) через постоянное представительство России.