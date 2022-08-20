Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЕК сообщила о прибытии первых десяти кораблей с зерном с Украины
Мир
Россия направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева
Мир
Власти Запорожья сообщили о предотвращении провокации Киева на ЗАЭС
Мир
США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur
Мир
МИД Австрии вызвал постпреда России Ульянова после его слов об Украине
Мир
В Мариуполе заявили о покушении на мэра города
Мир
Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мир
ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Херсон
Спорт
«Динамо» победило «Спартак» на своем поле впервые с 2008 года
Мир
ВСУ планируют взорвать мост через реку Ингул в Николаевской области
Армия
Шойгу объявил о начале серийного производства «Цирконов»
Мир
Удар по Запорожской АЭС был нанесен 155-мм натовскими снарядами
Сюжет:

Эксперт заявил об использовании ядов типа ботулотоксина армией США

Военный эксперт Никулин: яд, которым были отравлены российские военнослужащие, долгие годы использовали США
0
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отравляющее вещество ботулотоксин, примененное Киевом против российских военных, долгие годы было на вооружении США. Об этом в субботу, 20 августа, рассказал «Известиям» военный эксперт, бывший член Комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.

По его словам, ботулотоксин — один из самых сильных органических ядов. Это нейротоксин прерывает дыхательный процесс. Кислород не попадает в клетки, и человек погибает.

Скрытая угроза: террористы могут переключиться на биологическое оружие
Ущерб для населения и экономики будет гораздо сильнее, чем при «традиционных» терактах

«Военные токсикологи обнаружили, что это именно искусственный ботулотоксин типа «B» — это уже является доказательством применения боевых отравляющих веществ. Данный яд долгие годы был на вооружении США. Скорее всего, яд распыляли с помощью дронов. Российские военные захватили несколько «Байрактаров», переделанных под распыление каких-то аэрозолей. Может быть, таким способом и применялось», — сказал Никулин.

Военный эксперт уточнил, что смертельная доза яда составляет порядка 1 микрограмма. При этом его создание представляет большие трудности в связи с тем, что токсин вырабатывается в условиях полного отсутствия кислорода.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что 31 июля ряд военных РФ, которые выполняли задачи в районе населенного пункта Васильевка в Запорожской области, были доставлены в госпиталь с признаками отравления.

В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа В. Анализ вещества был дополнительно проведен специалистами Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны России в Санкт-Петербурге. Его результаты подтвердили наличие у пострадавших органического яда искусственного происхождения.

Также начато дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Его 4 августа госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Позднее он был отправлен на лечение в Москву в НИИ имени Склифосовского. Сегодня стало известно, что он пошел на поправку.

В Минобороны назвали массовое отравление россиян терактом, который был санкционирован режимом президента Украины Владимира Зеленского. Москва направит доказательства химической атаки в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) через постоянное представительство России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022