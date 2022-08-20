В Швейцарии не исключили бунтов из-за нехватки электроэнергии зимой

В Швейцарии не исключили вероятности бунтов и мародерства этой зимой из-за нехватки электроэнергии. Об этом в субботу, 20 августа, заявил глава полиции республики Фреди Фесслер в интервью газете Blick.

«Отключение электроэнергии <...> будет иметь серьезные последствия. Представьте себе ситуацию: мы больше не можем снимать деньги в банкомате, мы больше не можем расплачиваться картой в магазине или заправляться на заправке. <...> Население взбунтуется или будет грабить», — сказал Фесслер.

По его словам, энергоснабжение находится в центре внимания и Швейцария активно готовится к угрозе дефицита электроэнергии зимой. При этом он допустил, что негативного развития событий удастся избежать, но призвал правительство быть готовым к этому.

Предстоящей зимой риск дефицита электроэнергии в Швейцарии считается одним из самых высоких в Европе.

9 августа секретарь Федерального управления по экономическим поставкам (OFAE) при минэкономики страны Томас Грюнвальд заявил, что швейцарские власти могут впервые законодательно ограничить количество потребляемой энергии в случае нехватки электричества или газа. Он отметил, что из-за дефицита электроэнергии использование электрических устройств может быть ограничено или запрещено, а на все учреждения и предприятия будет распространяться квота.

Несколькими днями ранее глава федеральной комиссии страны по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан заготовить свечи и дрова в связи с возможными перебоями в подаче электричества в стране

О необходимости экономить еще в июне призвал президент Швейцарии Иньяцио Кассис. Он заявил, что инфляция и рост цен на энергию могут потребовать от жителей страны большей бережливости. В частности, он указал, что экономить придется на отоплении, поездках и продовольствии.

Цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы из-за сокращения поставок газа из России. Швейцария поддерживает санкции ЕС против России, а также заявляет о намерении минимизировать зависимость от российского газа.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию и решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе и США, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, инфляция в этих странах носит беспрецедентный характер.

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