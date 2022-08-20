В Пятигорске открылся федеральный центр знаний «Машук»

Федеральный образовательный центр знаний «Машук» открылся в Пятигорске в Ставропольском крае. Он станет опорным центром российского общества «Знание», которое с прошлого года возрождено по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил в субботу, 20 августа, первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

По его словам, центр будет своеобразной школой для наставников, а его цели и задачи можно изложить в простой формуле: «учить тех, кто учит». «Машук» будет заниматься подготовкой наставников, учителей как для школьного, среднеспециального, так и для высшего образования.

«Уже принято решение, что «Машук» — это такой центр знаний, который работает по принципу «здесь учим тех, кто учит». <...> И сегодня уже миллионы людей во всей стране, более 10 тыс. лекторов общества «Знание», помогают людям быстрее находить свои таланты, повышать свое профессиональное мастерство», — сказал Кириенко на встрече с участниками проектной сессии по запуску центра.

Он подчеркнул, что в быстро меняющемся мире качество образования является одним из приоритетов для обеспечения конкурентоспособности не только каждого человека, но и страны в целом. Таким образом, учитель и наставник — это «новый герой нашего времени», указал замглавы администрации президента.

Первыми слушателями центра знаний станут учителя и наставники из Донбасса. Именно они в субботу дали первый звонок в учреждении.

Центр знаний «Машук» — продолжение большой федеральной системы дополнительного образования наряду с мастерской управления «Сенеж» в Московской области и Университетом креативных индустрий на базе строящегося арт-кластера «Таврида» в Крыму.

Ранее в этот день Кириенко сообщил, что в субботу в центре «Машук» пройдет первое заседание координационного совета нового Общероссийского движения детей и молодежи, а 1 сентября заседание наблюдательного совета проведет президент Владимир Путин.

14 июля российский лидер подписал закон о создании в РФ движения детей и молодежи. Документом предусмотрено проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Закон был одобрен Госдумой, а затем Советом Федерации в начале июля.