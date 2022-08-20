Система ПВО сработала в Херсоне

Системы противовоздушной обороны (ПВО) несколько раз сработали в окрестностях Херсона, сообщает корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

По его словам, в городе были слышны звуки нескольких взрывов.

Подробности уточняются.

Ранее, 19 августа, официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что военные Вооруженных сил России перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»