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Минобороны сообщило о гибели 20 наемников из США при ударе в Андреевке

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Около 20 американских наемников, сражавшихся на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожены в результате удара российских войск в Харьковской области. Об этом в субботу, 20 августа, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар был нанесен по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделению иностранных наемников из США в районе населенного пункта Андреевка.

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«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников», — сказал Конашенков на брифинге.

Он добавил, что помимо этого на севере Харькова уничтожено до 130 боевиков и восемь единиц специальной автомобильной техники.

Днем ранее в Минобороны сообщили, что боевики «Кракена» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции. До этого подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ были разгромлены союзными силами в районе населенного пункта Уда Харьковской области 14 августа.

В тот же день в ведомстве РФ рассказали, что в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями Украины. Как указали в министерстве, тогда заградительные отряды украинских националистов открыли огонь по более 30 решившим сдаться военнослужащим 54-й бригады украинских войск в Новомихайловке.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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