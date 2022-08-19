Боевики «Кракена» расстреляли 100 бежавших с поля боя солдат ВСУ

Боевики националистического формирования «Кракен» расстреляли 100 военнослужащих разгромленной ранее 58-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 19 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ были разгромлены союзными силами 14 августа в районе населенного пункта Уда Харьковской области.

«Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций и оставили данный населенный пункт. Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», — рассказал Конашенков.

5 августа Конашенков рассказал, что украинские радикалы открыли стрельбу по мирным жителям населенных пунктов Шестаково и Верхний Салтов Харьковской области, из-за чего пострадали девять человек. По его информации, украинские военные принудительно пытались выселить людей из домов, чтобы разместить там наемников, а также военную технику и артиллерию на участках рядом с жильем.

14 июня в Минобороны РФ рассказали, что в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями Украины. В ведомстве сообщили, что тогда заградительные отряды украинских националистов открыли огонь по более 30 решившим сдаться военнослужащим 54-й бригады украинских войск в Новомихайловке.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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