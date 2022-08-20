В Херсоне начали установку современных детских площадок

В Херсоне специалистами начали устанавливаться первые современные детские площадки, сообщает 20 августа корреспондент «Известий».

Сообщается, что теперь для детей города будут возведены комплексы из качественных материалов, а на землю вокруг них рабочие кладут специальное покрытие, которое сделает отдых детей на объектах максимально безопасным.

Кроме того, на современных площадках будет установлено спортивное оборудование.

Ранее, 18 августа, в пресс-службе администрации Херсонской области сообщили, что новые управленцы из России назначены в военно-гражданских администрациях (ВГА) Херсонской и Запорожской областей. На должность заместителя председателя правительства — министра промышленности Херсонской области назначен Семен Машкауцан. С 2015 года он занимал руководящие должности в системе федеральных органов исполнительной власти, из них шесть лет посвятил работе в Министерстве промышленности и торговли РФ.

4 июля стало известно о создании правительства Херсонской области, посты в котором занимают не только уроженцы области, но и профессиональные управленцы из России. Правительство приступило к работе 5 июля. При этом глава ВГА Владимир Сальдо остался на посту руководителя региона.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль российских военных в середине марта. Власти заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных.

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