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В администрацию Херсонской области назначили новых управленцев из РФ

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Новые управленцы из России назначены в военно-гражданских администрациях (ВГА) Херсонской и Запорожской областей. Об этом 18 августа сообщили пресс-службы администраций регионов.

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В частности, в Херсонской области первым заместителем главы ВГА по безопасности стал Алексей Катериничев. Он родился в Ярославской области, окончил Пограничную академию ФСБ РФ. До назначения работал первым замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

На должность заместителя председателя правительства — министра промышленности Херсонской области назначен Семен Машкауцан. С 2015 года занимал руководящие должности в системе федеральных органов исполнительной власти, из них шесть лет посвятил работе в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Также в регионе министром финансов стал Евгений Немтинов, работавший с 2015 года по 2022 год в министерстве финансов Республики Крым.

«С приходом назначенных лиц Херсонская область получит новые компетенции управления и возможности социально-экономического развитая при активной поддержке Российской Федерации», — говорится в сообщении ВГА.

В то же время Алексей Лысов назначен заместителем председателя по социальным вопросам совета министров Запорожской области. С весны 2022 года занимал пост первого заместителя главы администрации Алчевска в Луганской Народной Республике.

А замминистра труда и социальной политики в Запорожской области стал экс-руководитель управления соцзащиты одного из районов Краснодарского края Евгений Маркелов.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль российских военных в середине марта. Власти заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных.

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