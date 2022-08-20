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Диетолог назвала главную опасность бекона

Диетолог Писарева: бекон может нарушить водно-солевой баланс и вызвать отеки
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Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
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Воздержаться от употребления бекона стоит пациентам с заболеваниями сердца, пищеварения и органов выделительной системы. Об этом 20 августа рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

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Она отметила, что бекон содержит большое количество солей, задерживающих воду в организме.

«Это может нарушить не только водно-солевой баланс, но и привести к отекам. Также нельзя такие продукты употреблять тем, у кого есть заболевания почек и других органов выделительной системы», — предупредила она.

По словам Писаревой, в неделю можно употребить не более 100 г бекона. Важно проконсультироваться с врачом.

Кроме того, употребление бекона грозит развитием онкологии, так как в продукте содержится много консервантов, при жарке выделяющих канцерогены.

«Поэтому потребление бекона в неограниченных количествах может привести к проблемам с желудком, кишечником и даже спровоцировать онкологию. Поэтому бекон противопоказан мужчинам, женщинам и детям, которые страдают от заболеваний сердца и пищеварения», — уточнила она в беседе с Ura.ru.

Употреблять бекон без последствий для здоровья стоит не чаще, чем два раза в неделю, резюмировала она, добавляет «Газета.Ru».

29 июля эндокринолог Яна Фурлет рассказала, что людям с сахарным диабетом следует отказаться от переработанного мяса. Она пояснила, что такие продукты в основном состоят из свиных шкурок и сала, субпродуктов, соли, консервантов, ароматизаторов, крахмала и трансгенной сои.

Ранее директор Института питания РАМН, главный диетолог России Виктор Тутельян посоветовал россиянам сократить употребление бекона, сосисок и колбасных изделий, которые провоцируют появление рака кишечника. Как он отметил в беседе с «Известиями», ежедневное употребление 50 г и более переработанного мяса — колбас, сосисок или бекона — повышает риск возникновения рака кишечника на 18%.

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