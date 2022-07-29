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Эндокринолог назвала самые опасные продукты для диабетиков

Эндокринолог Фурлет заявила об опасности продуктов из переработанного мяса для диабетиков
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Людям с сахарным диабетом в первую очередь нужно отказаться от продуктов из переработанного мяса. Об этом в пятницу, 29 июля, заявила врач-эндокринолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Яна Фурлет.

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Она пояснила, что такие продукты в основном состоят из свиных шкурок и сала, субпродуктов, соли, консервантов, ароматизаторов, крахмала и трансгенной сои.

«Подобный состав говорит о том, что от колбасы и сосисок в ежедневном рационе лучше воздержаться», — заявила Фурлет в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач также посоветовала пациентам с сахарным диабетом отвыкать от консервов и плавленного сыра. По ее словам, во всех консервных изделиях содержится большое количество соли, сахара, уксусной кислоты, а плавленые сыры имеют в своем составе огромное количество пальмового или рапсового масла.

Не менее опасным для здоровья людей с диабетом может быть отварной картофель — в нем слишком много крахмала, лучше совсем исключить из рациона газировку, особенно сладкую.

Днем ранее врач-эндокринолог Татьяна Рутковская назвала признаки сахарного диабета. Она пояснила, что появление сахарного диабета провоцируют неправильное питание с большим количеством углеводов, стресс, прием ряда лекарственных препаратов и отсутствие физической активности. К симптомам болезни можно отнести: сухость во рту, жажда, повышенное потоотделение, увеличение веса, учащенное мочеиспускание, резко ухудшившееся зрение и покалывание в пальцах.

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