Эндокринолог Рутковская назвала признаки сахарного диабета

Сахарный диабет может развиваться незаметно, поэтому далеко не всегда удается определить его на ранней стадии. Врач-эндокринолог Татьяна Рутковская 28 июля назвала признаки, которые сигнализируют о наличии у человека данного заболевания.

Так, появление сахарного диабета провоцируют неправильное питание с большим количеством углеводов, стресс, прием ряда лекарственных препаратов и, конечно, отсутствие физической активности. К симптомам относятся: сухость во рту, жажда, повышенное потоотделение, увеличение веса, учащенное мочеиспускание, резко ухудшившееся зрение и покалывание в пальцах.

«Затуманивание и снижение остроты зрения появляются вследствие редкого измерения глюкозы или когда человек не знает своих целевых значений, а также, зная о своем диагнозе «сахарный диабет», не посещает офтальмолога», — рассказала Рутковская в беседе с «Аргументы и факты», отметив, что проверяться на диабет лучше ежегодно.

Ранее, 18 июля, кардиолог Юрий Серебрянский рассказал о причинах возникновения инсульта у молодых людей. По его словам, чаще всего это наследственная предрасположенность, нарушение холестерина, гипертония и сахарный диабет.