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Около 6 тыс. российских паспортов выдано в Запорожской области

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Запорожской области выдано около 6 тыс. российских паспортов, подано более 26 тыс. заявлений на гражданство РФ. Об этом 20 августа сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

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«У нас уже выдано около 6 тыс., сейчас у нас 26 тыс. с лишним только заявлений», — сказал он в интервью, опубликованном в его Telegram-канале.

Балицкий заявил, что он уже получил свой паспорт.

В Запорожской области работают 12 пунктов приема документов на оформление российских паспортов. Три из них действуют в Мелитополе, два — в Бердянске и по одному — в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Энергодаре и Каменке.

10 августа член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что подавляющее число опрошенных жителей Запорожской области выступили за вхождение региона в состав России.

9 августа Рогов не исключил вариант онлайн-голосования, если будет найдена техническая возможность для проведения референдума по вхождению в состав России в таком формате.

В тот же день Балицкий заявил, что иностранные наблюдатели на референдум по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России приглашаться не будут. Однако в регионе открыты к визиту иностранных наблюдателей и препятствовать их визиту не планируют, добавил он.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о проведении специальной операции было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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