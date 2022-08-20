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ВКС РФ почти полностью уничтожили украинский батальон под Днепром

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Фото: РИА Новости
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Ударами Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Днепропетровской области практически полностью уничтожен украинский батальон. Не менее 200 националистов убиты, более 150 ранены. Об этом 20 августа заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины, потери которого составили не менее 200 националистов убитыми и более 150 ранеными», — сказал он.

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Кроме того, в районе Андреевки Харьковской области в результате удара высокоточным оружием по позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников ликвидированы более 100 боевиков, в том числе до 20 американцев.

Также до 130 украинских боевиков и восемь единиц специальной автомобильной техники уничтожены на севере Харькова.

В районах Звановка и Парасковиевки Донецкой Народной Республики (ДНР) ракетами воздушного базирования в третьем и двенадцатом батальонах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ ликвидированы более 200 человек, два танка и семь специальных машин, добавил Конашенков.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ рассказал, что ВКС РФ поразили пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) и «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) в Николаеве и ДНР. Ликвидированы свыше 50 националистов и 12 единиц военной техники.

18 августа сообщалось о поражении пункта временного базирования иностранных наемников в Харькове.

По данным министерства на 20 августа, с начала проведения специальной операции уничтожено: 267 украинских самолетов, 148 вертолетов, 1776 беспилотников, 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 367 зенитных ракетных комплексов, 4354 танка и других боевых бронированных машин, 3320 минометов и орудий полевой артиллерии

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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