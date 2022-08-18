ВС РФ поразили пункт базирования иностранных наемников в Харькове

Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) в результате нанесения удара высокоточным оружием поразили пункт базирования иностранных наемников. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием наземного базирования поражен пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харькове. Уничтожено более 90 боевиков», — заявил Конашенков.

Также российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Посад-Покровского Николаевской области.

15 августа пленный британский наемник Дилан Хили, воевавший на стороне Киева, в суде Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал о том, как большинство наемников проникают на Украину. Они долетают регулярными авиарейсами до Польши, а затем едут на такси до города Перемышль.

9 августа Минобороны РФ сообщило о том, что количество иностранных наемников и специалистов на Украине почти за четыре недели, с 8 июля по 5 августа, сократилось на 549 человек.

До этого, 26 июля, стало известно, что Вооруженные силы России ликвидировали свыше 40 наемников на территории ДНР. Большинство боевиков были выходцами из Польши.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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