В Москву вернулся запах гари

В Москву 20 августа вернулся запах гари от природных пожаров. Он ощущается в центре и на западе столицы.

При этом видимость в городе хорошая.

17 августа в некоторых районах Москвы зафиксировали дымку и запах гари, которые пришли в столицу из Рязанской области, где горят леса. Дымка, в частности, появилась на западе, юго-западе, а также в центре Москвы. К утру 18 августа она распространилась по всем районам города.

На следующий день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил москвичей, что ветер может принести запах гари в столицу и в выходные, 20 и 21 августа.

Врач-терапевт Елена Тихомирова заверила, что москвичи не получат серьезного вреда из-за запаха гари. При этом она рекомендовала тем, кто плохо переносит такую погоду, оставаться дома.