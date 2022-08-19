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Кризис в Европе: какие необычные советы дают европейцам для экономии энергии

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Фото: Global Look Press/Frank Rumpenhorst
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На фоне экономического кризиса, вызванного отказом от российских энергоресурсов, власти стран Европы проявляют все большую креативность. Возмущение среди простых граждан растет, а политики то и дело рекомендуют негодующим чудо-способы экономии воды и электроэнергии. «Известия» собрали самые необычные советы европейцам для экономии энергии.

Одними из наиболее изобретательных оказались чиновники в Германии. Госдолг страны приближается к историческому максимуму в €2,5 триллиона евро, и власти вынуждены экономить. Например, в Берлине отключили ночную подсветку достопримечательностей.

Но страдают от вынужденных мер не только туристы, но и простые граждане ФРГ, которым премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг предложил обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии и газа. Кусок материи он при этом назвал «полезным изобретением» и привел аналогию с собственным электромобилем, позволяющим экономить топливо.

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Неудобства немцам придется терпеть и в случае с другими банными процедурами. Некоторые арендодатели начали подавать горячую воду лишь в определенные часы. Во многих общественных местах теперь на постоянной основе из крана течет лишь холодная вода. В бассейнах Германии уже снизили температуру воды на два градуса в целях экономии.

Кроме того, Германия рискует лишиться одной из своих национальных особенностей. На легендарных автобанах знаменитых отсутствием перекрестков, светофоров и предельных ограничений, хотят ввести лимит по скорости. Предполагаемая цифра — 130 километров в час. Таким образом удастся сократить потребление бензина, но репутация высокоскоростных магистралей будет подорвана.

Окончательно подчеркнула серьезность ситуации глава МВД Германии Нэнси Фезер, обратившись к жителям страны со страниц газеты Handelsblatt и посоветовав запастись продуктами и вещами первой необходимости на случай отключения электричества.

В Великобритании тем временем экономят воду. Кризис вынудил власти впервые с 1992 построить резервуар для хранения воды, а людей и вовсе попросили сократить время, проводимое в душе, хотя бы на минуту. В соответствии с программой британского правительства, каждый житель страны должен к 2050 году сократить использование воды с 145 литров в день до 110 литров.

Датский еврокомиссар Маргрет Вестагер нашла еще более экстравагантную причину сократить время банных процедур. Обращаясь к европейцам, она посоветовала вспоминать о российском президенте Владимире Путине всякий раз, когда они принимают душ.

«Все спрашивают: «Что я могу сделать?» Вы можете сделать две вещи. Контролируйте прием душа — свой и своих детей. И каждый раз, выключая воду, приговаривайте: «Получи, Путин!», — сказала парламентарий в эфире Politico.

Отличилась и Греция в своем стремлении сэкономить топливо для заправки автомобилей. На одном из государственных телеканалов страны Hellenic Broadcasting Corporation был показан способ слить бензин из чужого автомобиля, пишет The Guardian.

Агентство Bloomberg предложило европейцам другой метод борьбы с энергетическим коллапсом — отказаться от использования старой бытовой техники, такой как холодильники и кондиционеры. Аргументируют это тем, что такие устройства потребляют много электроэнергии, однако откуда взять средства на более современные аналоги, не указывают.

Еще более необычные меры предложил премьер-министр Испании Педро Санчес. Он призвал чиновников страны отказаться от ношения галстуков для экономии электроэнергии. Причем политик не уточнил, как связано ношение аксессуара с сокращением потребления электричества. Остается только предполагать, что речь шла об уменьшении использования кондиционеров.

Если в жару европейцам приходится отказываться от кондиционирования, то зиму им, напротив, рекомендуют провести «в прохладе». Такую идею озвучил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в беседе с BFM.Business. Он предположил, что снижение отопления в домах европейцев на несколько градусов позволит им сократить потребление топлива на 15 процентов в регионе, но признал, что для такого решения потребуется дисциплина.

Тем временем американское издание The Hill 17 августа спрогнозировало гибель сотен тысяч людей из-за энергокризиса в Европе грядущей зимой. Отказ от российских энергоресурсов, сокращение производства ископаемого топлива в США и рекордная инфляция могут иметь гибельные последствия для простых европейцев, отметили аналитики.

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