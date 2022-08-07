Британцам рекомендовали мыться на минуту меньше для экономии воды
Жителям Великобритании посоветовали сократить время приема душа на минуту для экономии воды. Об этом сообщает 7 августа газета The Sunday Times со ссылкой на источники в компаниях по водоснабжению.
«Политически это может быть непопулярно, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но перед нами стоит простой выбор — либо тратить миллиард фунтов на инфраструктуру, либо просить людей проводить под душем на одну минуту меньше времени», — заявил один из источников, представляющих эту отрасль в Соединенном Королевстве.
Так, согласно программе британского правительства, каждый житель страны должен к 2050 году сократить использование воды с 145 л в день до 110 л.
Газета отмечает, что, согласно прогнозам экспертов, примерно через 25 лет в Великобритании возникнет потребность в наличии дополнительных 4 млрд л воды в день для водоснабжения населения.
В связи с этим власти королевства приняли решение построить первый с 1992 года резервуар для хранения воды, который должен быть готов к 2029 году.
5 августа издание Daily Mail сообщило, что ограничения на использование воды в Великобритании, которые вводят на фоне аномальной жары, могут затронуть в общей сложности 20,5 млн человек.
3 августа стало известно, что жителям графств Кент и Сассекс в Англии временно запретят использовать поливальные шланги из-за рекордного уровня потребления воды на фоне аномальной жары.