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В деле Михаила Хачатуряна могут появиться две новые статьи

Адвокат Давтян: в деле Михаила Хачатуряна могут появиться две новые статьи — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью дочерей и о доведении до попытки самоубийства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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В деле Михаила Хачатуряна могут появиться две новые статьи — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью дочерей и о доведении до попытки самоубийства, дело возвращено Генпрокуратурой России на доследование в Следственный комитет РФ. Об этом адвокат одной из сестер Мари Давтян рассказала в пятницу, 19 августа.

«Шанс на оправдание»: против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна возбудили уголовное дело
Расследование было инициировано родственниками бизнесмена

«Генпрокуратура посчитала, что не все составы преступления, совершенные Михаилом Хачатуряном по отношению к дочерям, учло следствие. Материалы дела были возвращены на доследование, чтобы следователь дополнительно квалифицировал доведение им одной из дочерей до попытки самоубийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью всех девушек», — пояснила ТАСС сторона защиты.

Ранее 19 августа сообщалось, что дело Хачатуряна возвращено в СК для установления обстоятельств насилия над дочерьми. Обвинительное заключение выдвинуто не было, вместо этого следствие было возобновлено.

29 мая расследование по делу было завершено, а обвинение в адрес бизнесмена Михаила Хачатуряна ужесточено, так как был установлен факт распространения им порнографических материалов с участием его дочерей. По данным источника, адвокаты Хачатуряна были официально уведомлены об этом.

23 марта 2021 года сестры Хачатурян официально были признаны потерпевшими в деле о насилии и побоях со стороны их отца.

Убийство Михаила Хачатуряна было совершено 27 июля 2018 года. Трех девушек арестовали 2 августа 2018 года и обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В середине июня 2019 года им было предъявлено окончательное обвинение.

1 февраля 2021 года дело в отношении старших сестер Хачатурян вернули в прокуратуру, чтобы устранить ряд противоречий в обвинительном заключении.

Как считает следствие, три сестры Хачатурян совершили убийство своего отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанные были помещены в СИЗО, а затем в условиях общественного резонанса эта мера пресечения была смягчена до «запрета совершения определенных действий». Впоследствии девушек освободили от электронных браслетов.

СК признал издевательства отца над девушками, но оставил самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.

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