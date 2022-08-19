Реклама
Прямой эфир
Мир
Семь человек погибли в результате сильной бури в Австрии и Италии
Армия
Вице-адмирал Соколов назначен врио командующего Черноморским флотом
Мир
Союзные силы освободили 270 населенных пунктов в ДНР
Мир
Глава МИД Литвы предложил отозвать выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Патрушев заявил о развязывании Западом гибридной войны против России
Мир
Серые кенгуру устроили нашествие на город в Австралии
Мир
В Германии призвали запустить «Северный поток – 2»
Экономика
Афганистан предложил изюм и ископаемые в обмен на нефтепродукты из РФ
Происшествия
В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали россиянина за шпионаж в пользу СБУ
Происшествия
Заместитель имама и депутат ранены в результате стрельбы в Дагестане
Мир
Британцы раскритиковали желание властей платить больше за украинских беженцев
Мир
Американцам спрогнозировали «крах всего» из-за стареющего Джо Байдена

Дело Хачатуряна вернули в СК для установления обстоятельств насилия над дочерьми

Источник: дело Хачатуряна вернули в СК для установления обстоятельств насилия над дочерьми
0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральная прокуратура России вернула в Следственный комитет РФ на доследование уголовное дело убитого Михаила Хачатуряна в связи с сексуальным насилием и истязаниями над тремя его дочерьми. Об этом 19 августа сообщил источник в правоохранительных органах.

«Шанс на оправдание»: против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна возбудили уголовное дело
Расследование было инициировано родственниками бизнесмена

«Надзорное ведомство решило вернуть данные материалы следователю для установления им всех обстоятельств сексуального насилия и истязания отцом дочерей», — заявил собеседник ТАСС.

Обвинительное заключение выдвинуто не было, вместо этого следствие было возобновлено.

29 мая расследование было завершено, а обвинение в адрес бизнесмена Михаила Хачатуряна ужесточено в связи с фактом распространения им порнографических материалов с участием его дочерей. По данным источника, адвокаты Хачатуряна были официально уведомлены об этом.

23 марта 2021 года сестры Хачатурян официально были признаны потерпевшими в деле о насилии и побоях со стороны их отца.

Убийство Михаила Хачатуряна было совершено 27 июля 2018 года. Трех девушек арестовали 2 августа 2018 года и обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В середине июня 2019 года им было предъявлено окончательное обвинение.

1 февраля 2021 года дело в отношении старших сестер Хачатурян вернули в прокуратуру, чтобы устранить ряд противоречий в обвинительном заключении.

Как считает следствие, три сестры Хачатурян убили отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем в условиях общественного резонанса смягчили меру пресечения до «запрета совершения определенных действий», впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.

СК признал издевательства отца над девушками, но оставил самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022