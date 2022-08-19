Дело Хачатуряна вернули в СК для установления обстоятельств насилия над дочерьми

Генеральная прокуратура России вернула в Следственный комитет РФ на доследование уголовное дело убитого Михаила Хачатуряна в связи с сексуальным насилием и истязаниями над тремя его дочерьми. Об этом 19 августа сообщил источник в правоохранительных органах.

«Надзорное ведомство решило вернуть данные материалы следователю для установления им всех обстоятельств сексуального насилия и истязания отцом дочерей», — заявил собеседник ТАСС.

Обвинительное заключение выдвинуто не было, вместо этого следствие было возобновлено.

29 мая расследование было завершено, а обвинение в адрес бизнесмена Михаила Хачатуряна ужесточено в связи с фактом распространения им порнографических материалов с участием его дочерей. По данным источника, адвокаты Хачатуряна были официально уведомлены об этом.

23 марта 2021 года сестры Хачатурян официально были признаны потерпевшими в деле о насилии и побоях со стороны их отца.

Убийство Михаила Хачатуряна было совершено 27 июля 2018 года. Трех девушек арестовали 2 августа 2018 года и обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В середине июня 2019 года им было предъявлено окончательное обвинение.

1 февраля 2021 года дело в отношении старших сестер Хачатурян вернули в прокуратуру, чтобы устранить ряд противоречий в обвинительном заключении.

Как считает следствие, три сестры Хачатурян убили отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем в условиях общественного резонанса смягчили меру пресечения до «запрета совершения определенных действий», впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.

СК признал издевательства отца над девушками, но оставил самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.