Лукашенко заявил о нежелании воевать с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг возможность войны с Украиной. Об этом он заявил 19 августа в ходе поездки в Пружанский район.

«Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего?» — приводит его слова БелТА.

Лукашенко отметил, что России сейчас противостоит не Украина, а НАТО и США.

21 июля глава Белоруссии рассказал, что с территории страны были нанесены удары по военным объектам Украины. При этом он отметил, что Минск ни живой силой, ни военной техникой не воюет на Украине.

3 июля Лукашенко заявил, что Белоруссия — единственная страна, которая поддерживает Россию в борьбе с нацизмом, и она будет это делать впредь.

За день до этого белорусский лидер отметил, что украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены. Он подчеркнул, что разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен, а провокации Запада по подрыву экономической устойчивости Белоруссии не сработают.

1 июля Лукашенко указал на то, что Россия и Белоруссия подвергаются «неприкрытому экономическому и политическому прессингу». Целями Запада он назвал сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смена курса республики.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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