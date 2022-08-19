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Врач назвал продлевающие молодость витамины

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Садыков заявил о пользе витаминов А, С и Е для молодости организма
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Для того чтобы продлить молодость организма, в рацион следует включать продукты с содержанием витаминов А, С и Е. Как рассказал 17 августа врач-гастроэнтеролог, диетолог Рустем Садыков, эти и другие витамины полезны для сохранения красоты.

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Витамин С участвует в выработке коллагена — белка, который отвечает за упругость кожи, пояснил Садыков. Также, по его словам, это мощный антиоксидант, который формирует иммунную защиту: так как чем меньше организм болеет, тем дольше он остается молодым. Витамин С содержится в кинзе, шиповнике, вишне и цедре апельсина.

В свою очередь, достаток витамина А улучшает регенерацию кожи. Он содержится в овощах и фруктах красного и оранжевого цвета (морковь, абрикосы, тыква, курага).

«Несмотря на то что связывают этот витамин только со здоровьем глаз, он играет не менее важную роль и в защите коллагена от разрушения», — цитирует Садыкова сайт «Доктор Питер».

Витамин Е завершает тройку мощных антиоксидантов. Он участвует в регенерации кожи, волос, ногтей, играет роль в выработке и сохранении витамина А, уточнил врач-диетолог. Этот витамин содержится в орехах и семенах: фундуке, семенах тыквы, подсолнечника, миндале, а кроме того. в листовых овощах и зелени.

Ранее в пятницу врач-диетолог, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова заявила, что запастись летом витаминами из фруктов впрок не получится. Специалист отметила, что в человеческом организме может откладываться лишь незначительное количество жирорастворимых витаминов (A, D, E и K), а другие витамины накопить невозможно.

Ранее в августе кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал об укреплении иммунитета осенью. По его словам, укреплять иммунитет нужно не только в преддверии наступления осени, но круглый год. В этом помогут свежие ягоды, фрукты, овощи, зелень, содержащие мультивитамины, и обтирания холодной водой.

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