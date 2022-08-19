Врач назвала невозможным запастись витаминами из фруктов на год вперед

Врач-диетолог, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова заявила, что запастись летом витаминами из фруктов впрок не получится. В беседе с Lenta.ru 19 августа она предупредила об опасности таких попыток.

Специалист отметила, что в человеческом организме может откладываться лишь незначительное количество жирорастворимых витаминов (A, D, E и K), а другие витамины накопить невозможно.

«Более того, переедание фруктов и овощей может вызвать аллергические реакции, особенно у детей, а также нарушение деятельности кишечника (понос, вздутие живота и общий дискомфорт)», — подчеркнула врач.

По словам Мещеряковой, фруктозу в отличие от глюкозы организм запасает в виде жира — обычно в области живота у мужчин и на бедрах у женщин.

По этой причине необходимо есть меньше очень сладких фруктов, таких как виноград, спелые персики, отдавая предпочтение менее сладким — смородине, садовой клубнике, зеленым яблокам и так далее, добавила диетолог.

Кроме того, Мещерякова озвучила рекомендуемый объем фруктов и ягод: около 200–300 г за прием, то есть примерно 500 г в день (следование данному совету не отменяет необходимости консультации со специалистом).

Ранее в августе кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал об укреплении иммунитета осенью. По его словам, укреплять иммунитет нужно не только в преддверии наступления осени, но круглый год. В этом помогут свежие ягоды, фрукты, овощи, зелень, содержащие мультивитамины, и обтирания холодной водой.