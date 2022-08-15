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Врач рассказал об укреплении иммунитета осенью

Врач Чудаков: укрепить иммунитет осенью поможет ягодная диета и закаливание
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Markus Mainka
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Закаливание и «ягодная диета» помогут укрепить иммунитет к осени. Об этом рассказал 15 августа соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

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По его словам, укреплять иммунитет нужно не только в преддверии наступления осени, но круглый год. В этом помогут свежие ягоды, фрукты, овощи, зелень, содержащие мультивитамины, и обтирания холодной водой. Одним из лучших источников витаминов он назвал ягоды: малина, клубника, черная и красная смородина, клюква, брусника, облепиха содержат достаточное количество полезных микроэлементов.

Основой, по словам специалиста, должен быть витаминный минеральный комплекс. В частности, витамин С и цинк, отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

«Неплохое действие оказывает трава эхинацея, которая тоже укрепляет иммунитет. Помимо этого, закаливание взрослого и ребенка летом приведет к профилактике осенних проблем. За три месяца можно прекрасно закалить организм», — пояснил Чудаков.

Как отметил специалист, необходимо обтирание сначала водой прохладной, потом холодной, потом уже прохладный и холодный душ. Важно также принимать солнечные ванны, длительно находиться на свежем воздухе и придерживаться здорового питания.

Эксперт также в преддверии сезона гриппа порекомендовал россиянам вакцинироваться.

Ранее в этот день врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, что продукты питания влияют на уровень иммунитета, поэтому для того, чтобы он не снижался, необходимо либо полностью исключить из рациона, либо максимально сократить количество сладкого.

По ее словам, сахар провоцирует снижение устойчивости к вирусам.

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