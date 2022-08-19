Диетолог рассказала о пользе яблок при похудении

Диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова рассказала 19 августа о пользе яблок при похудении.

Специалист отметила, что в этих фруктах содержатся полифенолы, которые способствуют уменьшению жировых отложений, а яблочная кислота улучшает обмен веществ. Плотникова посоветовала отдавать предпочтение зеленым яблокам, нежели красным, так как они менее калорийны. Кроме того, зеленые яблоки еще полезны для зубов и полости рта.

Диетолог указала, что десерты на основе яблок отлично подойдут для худеющих. Она отметила, что без добавления сахара такие блюда не навредят фигуре.

«Сочетайте яблоки с другими фруктами, делайте фруктовые смузи, добавляйте в овощные смузи, творожные запеканки, пеките низкокалорийные яблочные сырники или оладьи. Также яблоки прекрасно сочетаются с любыми кисломолочными продуктами, сыром, орехами и зеленью», — рассказала специалист в беседе с Lenta.ru.

Плотникова также предупредила, что не стоит есть свежие яблоки натощак и на ночь, так как это может спровоцировать боли в желудке, вздутие в кишечнике и диарею.

«Не рекомендуется употреблять более 300–400 г яблок в день, и, если вы худеете, то не ешьте фрукты вечером: сахар, который в них содержится, не успеет усвоиться и отложится в жиры», — пояснила диетолог.

12 июля диетолог Кэролайн Томпсон рассказала, что зеленые яблоки считаются лучшим продуктом для продления красоты и молодости и их стоит обязательно включить в свой рацион после 50 лет.

Еще одним доступным продуктом, который поможет продлить молодость и сохранить хорошее самочувствие, Томпсон назвала малину. По ее словам, эта ягода богата растворимой клетчаткой, которая особенно полезна для снижения уровня холестерина.