Диетолог рассказала о пользе зеленых яблок

Зеленые яблоки считаются лучшим продуктом для продления красоты и молодости. Их стоит обязательно включить в свой рацион после 50 лет. Об этом в беседе с изданием Eat This, Not That (ETNT) заявила диетолог Кэролайн Томпсон.

«Яблоки — идеальная закуска. Этот фрукт с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара. Это важно, потому что сбалансированный уровень сахара в крови поддерживает стабильный уровень энергии и может снизить риск развития диабета или преддиабета в более позднем возрасте», — сказала специалист.

Еще одним доступным продуктом, который поможет продлить молодость и сохранить хорошее самочувствие, Томпсон назвала малину. По ее словам, эта ягода богата растворимой клетчаткой, которая особенно полезна для снижения уровня холестерина.

«Низкий уровень холестерина связан с уменьшением риска сердечных заболеваний и диабета, а риск развития этих двух заболеваний увеличивается с возрастом», — пояснила диетолог.

Также врач призвала обратить внимание на дыню. Она отметила, что дыня богата витамином С и водой, что приносит огромную пользу здоровью кожи. По ее словам, витамин С, работая вместе с коллагеном, позволяет коже выглядеть более упругой с возрастом.

