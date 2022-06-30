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Нутрициолог рассказал о пользе и вреде черешни

Нутрициолог Брыкин сообщил, что вещества в составе черешни имеют противоопухолевую активность
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Популярная летом черешня обладает рядом полезных свойств, вещества в ее составе имеют противоопухолевую активность и помогают лучше засыпать. Однако эта ягода также имеет противопоказания и может принести вред, рассказал «Известиям» врач-спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

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По его словам, черешня содержит большое количество аскорбиновой кислоты, калия, кремния, молибдена, хрома. Последний, например, участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, усиливая действие инсулина. Ягода также имеет в своем составе высокую концентрацию антоцианов — эти соединения, как показывают некоторые исследования, обладают противоопухолевой активностью.

Кроме того, черешня и вишня содержат вещество, которое аналогично по своей структуре и составу гормону сна — мелатонину, поэтому употребление этих ягод может улучшать процесс отхода ко сну. Обладает ягода и легким мочегонным эффектом, что благотворно влияет на организм при гипертонии, отеках.

Однако при всей полезности черешни, есть категории людей, которым нежелательно употреблять ягоду. К их числу Брыкин отнес граждан с пониженным давлением, сахарным диабетом, повышенной кислотностью, язвенными заболеваниями. Также врач обратил внимание на то, что косточки черешни содержат вредную для организма синельную кислоту, поэтому нельзя долго хранить варенье и компоты из этой ягоды.

При этом детям лучше давать черешню без ядер: даже взрослые, проглотившие косточку, могут получить отравление. Когда ребенок в первый раз пробует черешню, рекомендуется дать небольшое количество ягод, так как красные плоды способны вызвать аллергию.

«Из ягод источники огромного количества витаминов и минералов — смородина, облепиха, клубника, черника. Но наедаться «впрок» летними дарами природы не имеет смысла: большинство полезных веществ не накапливаются в организме. Прагматичнее заморозить ягоды, фрукты и овощи, чтобы употреблять их в осенне-зимний период практически без потери полезных соединений. Что касается приготовления джемов и варенья, из-за длительной термической обработки существенно сокращается количество витаминов и биологических активных веществ в ягодах и фруктах», — добавил нутрициолог.

24 июня врач-эндокринолог, врач-диетолог клиники «СМ-Доктор», кандидат медицинских наук Оксана Михалева перечислила продукты, которые представляют наибольшую опасность отравления в летний сезон. В частности, эксперт обратила внимание на важность правильного хранения мяса: при неподходящих условиях происходит его контаминация бактериями, и в такой благоприятной среде они очень быстро размножаются.

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